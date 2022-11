Calciomercato Juve | due nomi per la difesa del futuro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022), per laci sono duenel taccuino dei dirigenti bianconeri: si tratta di Gvardiol e Ndika Laè al lavoro sul mercato per trovare forze nuove e fresche per labianconera.Come riferito da Tuttosport, i bianconeri hanno due obiettivi: Gvardiol del Lipsia e Ndicka dell’Eintracht. Il preferito è il 20enne croato del Lipsia, ma per lui pesa la valutazione, almeno 50 milioni e quindi sono in rialzo le quotazioni del 23enne francese, il cui accordo con il club di Francoforte scadrà in estate. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.