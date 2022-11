Al GfVIP George fa pace con il suo papà | lacrime ed emozioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 novembre 2022) Più volte nella casa del Grande Fratello VIp 7,, raccontando della sua storia, aveva ripensato a quella infanzia difficile con la mamma lontana, in Italia per lavorare e mandare avanti al famiglia, e un padre che poco si prendeva cura di lui. Aveva spiegato delle sue difficoltà, di come a scuola fosse per tutti un bambino diverso e dell’amore che gli era mancato. Poi il sogno, la felicità con il viaggio in Italia dove ha ritrovato la sua mamma e una famiglia che gli ha dato tanto amore. Ieri sera però, è tornato in quella casa in Romania, dove è cresciuto. Perchè con il passato bisogna anche fare i conti.Ciupilan più volte aveva detto di sentire un vuoto dentro e forse solo affrontando i demoni, si riesce a voltare pagina. Mai però il giovane concorrente del GF VIP avrebbe pensato di poter ricevere un messaggio da parte di suo ...