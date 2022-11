Tumore alla prostata | differenze “di genere” dopo la chirurgia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – In seguito a interventi dioncologica, esistonodinell’accesso alle cure. Sela mastectomia per un cancro al seno le donne trovano nelle Breast Unit percorsi e soluzioni dedicate, per gli uomini che subiscono un intervento chirurgico radicale per(prostatectomia) non c’è pari accesso, per ragioni normative, a soluzioni terapeutiche per affrontare effetti collaterali come la disfunzione erettile o l’incontinenza urinaria. Di ‘Diversità di’ e di diritti, guardando all’oggi e al futuro, si è parlato in un incontro a Milano presso l’Institute for Advancing Science di Boston Scientific. All’evento, promosso da Dbi, hanno portato la loro testimonianza pazienti, medici, direttori ...