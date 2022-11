Temptation Island | un discusso ex volto del reality pronto a diventare papà bis

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un ex protagonista die sua moglie aspettano il loro secondo figlio. Stiamo parlando di Nicola Panico e Francesca Parenti. La coppia è sposata da quasi un anno e, nel febbraio scorso, è nato il loro primogenito Salvatore. La famiglia è pronta ad allargarsi e solamente qualche giorno fa il calciatore ha pubblicato una foto dello scorso anno in cui i due non erano ancora né sposati né genitori. Nella storia in questione ha scritto: “Già mia moglie è quasi di nuovo mamma.” Invece, Francesca ha pubblicato un video nel quale il piccolo Salvatore gioca col pancione della mamma. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Chi sono Teresa e Salvatore sono diventati popolari in tv nel 2014: hanno partecipato prima a Uomini e Donne e poi a. Per un periodo la Cilia ha lavorato nella redazione di C'è ...... La storia d'amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo Teresa e Salvatore sono diventati popolari in tv nel 2014: hanno partecipato prima a Uomini e Donne e poi a. Per un periodo ...che parafrasando il noto reality Temptation Island mette in sconto, anzi super sconto, una serie di dispositivi ai quali i clienti non potranno dire di no. E c’è di più: le offerte saranno valide sia ...Lui, napoletano e noto per aver partecipato come tentatore alla trasmissione Temptation Island, è uno dei sei nuovi concorrenti entrati nella casa del Gf Vip 7 la sera del 3 novembre. Nei giorni ...