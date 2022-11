Suor Cristina smette di essere una suora | le Orsoline commentano la scelta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nel corso della puntata di ieri di Verissimo è stata ospite di Silvia Toffanin la ex. La giovanissima vincitrice dell’edizione 2014 di The Voice ha annunciato la sua decisione dire di seguire la carriera religiosa e di diventare semplicemente. Tale, però, non sembrastata accolta proprio nel migliore dei modi dalledella Sacra Famiglia. I commenti aspri, infatti, non hanno tardato ad arrivare. Ecco la reazione delledella Sacra Famiglia alladiDopo l’annuncio della ex, che a Verissimo ha ammesso di aver rinunciato ai suoi voti per intraprendere la vita di una semplice ragazza comune, è subito ...

Scuccia, anche se per tutti resta, non è più una suora e mostra un aspetto completamente diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Sui social circola una strana teoria sul motivo per la religiosa ha tolto il velo. ...A vederla senza velo è quasi irriconoscibile., la vincitrice di The Voice Of Italy del 2014, ha deciso di lasciare la vita consacrata. Oggi èScuccia e affronta la sua nuova vita, sempre dedicata al mondo della musica. A ...Suor Cristina è incinta L'assurda e inspiegabile teoria di molti afferma che la ex orsolina sarebbe in dolce attesa. La verità è ...Dopo il trionfo di qualche anno fa a The Voice, il talent musicale di Rai 2, suor Cristina dice addio al velo ma non alla musica. Oggi Cristina Scuccia fa la cameriera e vive in Spagna.