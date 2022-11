Sci alpino | slalomiste austriache subito a processo | “Rendimento inaccettabile”! Intanto Shiffrin macina record…

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo le ripetute cancellazioni delle scorse settimane, la Coppa del Mondo 2022-23 di scifemminile è cominciata nel weekend a Levi. Sono bastate due gare per far scattare i primi processi in casa Austria! Lerot-weiß-rot sono infatti state trascinate sul “banco delle imputate”. Non dai media, bensì direttamente dal nuovo direttore sportivo della squadra Thomas Trinker, che ha “frustato” in diretta TV le proprie atlete. Entrambe le competizioni tenute in Finlandia hanno visto imporsi Mikaela, la quale ha stabilito una serie di primati sia nell’ambito dello sciche in quello degli sport invernali tout-court. In particolare, è diventata l’atleta in attività con più vittorie in Coppa del Mondo (76), superando il fuoriclasse del freestyle Mikael Kingsbury (74). La statunitense, peraltro, ha ...