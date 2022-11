Report medico | le condizioni di Cuda e Chakravorti

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Importante sofferenza del tendine d’Achille per l’opposto che seguirà una terapia conservativa. Il palleggiatore ha una malattia infettiva con tempi di recupero da valutare La WiMORE Parma comunica un aggiornamento sulledi Juan Josee Dante, entrambi indisponibili in occasione della gara casalinga giocata ieri al PalaRaschi di Parma col Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Al termine della partita di domenica scorsa a San Giustino,ha cominciato ad accusare un dolore ingravescente al tallone destro e gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto hanno rilevato un’importante sofferenza del tendine d’Achille. L’atleta italo-argentino seguirà una terapia conservativa e non ricorrerà a intervento chirurgico; i tempi di recupero, stimabili indicativamente in alcune settimane, saranno ...