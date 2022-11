Qatar 2022 | gruppo A | Senegal-Olanda 0-2**

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha, 21 nov. - (Adnkronos) - L'batte 2-0 ilin un match delA dei mondiali di Qatar, disputato allo stadio Al-Thumama di Doha. A decidere la partita le reti di Gakpo all'84' e di Klaassen al 99'. Nella classifica del girone, dopo i primi due incontri, gli 'orange' guidano con 3 punti insieme all'Ecuador, mentre sono a zero ile i padroni di casa del Qatar.

L'amministratore delegato della Lega di A ha esordito parlando di stadi e Mondiale in, dove ha assistito alla gara inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador: 'È il più discusso e ...... pagelle Senegal Olanda Le pagelle dei protagonisti del match tra Senegal e Olanda, valido per il primo match del girone B dei mondialiTOP: Gakpo, Van Dijk FLOP: Mendy VOTI SENEGAL (4 - 3 ...Riascolta I mondiali in Qatar e la geopolitica del pallone di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Senegal - Olanda 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo A del Mondiale Qatar 2022.