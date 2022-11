NoiPa cedolino dicembre 2022 | ecco le cifre per ogni fascia e ruolo

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 21 novembre 2022) In seguito al rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione relativo al comparto degli Enti locali, sono stati approvati sia gli aumenti degli stipendi in busta paga, sia il versamento degli arretrati per l’ultimo triennio (dal 2019 al 2021). A queste, si aggiungono gli arretrati per anche le altre mensilità dell’anno corrente e al netto delle indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nell’ultima busta paga. Si tratterà di una vera e propria busta paga da record, la più alta in assoluto in termini di valore nominale. Senza includere la tredicesima, vi mostriamo l’importo netto aggiuntivoper: la tabella degli incrementi in busta paga per arretrati 2019-2021 Di seguito, la tabella con gli importi aggiuntivi, ...