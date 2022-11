‘Maurizio Costanzo RIP’ | il brutto scherzo fatto a Fedez | “Oddio è morto?”

(Di lunedì 21 novembre 2022)è tra i pochi artisti che oltre alle storie e i post utilizza spesso le dirette per avere un filo diretto con i suoi fan. Durante una delle ultime live un utente haunal rapper, scrivendoRIP‘. Ovviamente il commento di cattivo gusto non è sfuggito a Federico, che ha subito chiesto spiegazioni. MaurizioRIP, loe la reazione di. Appena ha letto il messaggio,è andato in tilt ed ha chiesto agli utenti se fosse vera la notizia della presunta scomparsa del marito di Maria De Filippi: “Come MaurizioRIP? Ma che dite? Siete seri ragazzi?ma quindi è… è venuto a mancare Maurizio ...

Fanpage.it

... autori della fotografia quali Renato Berta, Gogò Bianchi, Luca Bigazzi, Nicolaj Brüel,... Laura Bispuri, Claudio Caligari, Alessio Cremonini, Edoardo De Angelis, Leonardo Di, Fabio e ...Nel corso di una delle tante dirette di Federico Lucia , alcuni dei suoi follower hanno commentato di punto in bianco che il suo idolo,, era morto. Federico è rimasto spiazzato e non ha potuto reagire in tempo. Completamente sconcertato dalla falsa notizia, il 33enne si è ritrovato a formulare domande confuse, che ... Maurizio Costanzo: Quando morirò spero di essere ricordato come una brava persona