L' ex Ilva sciopera | i sindacati | ' Ora lo Stato prenda in mano la gestione dell' azienda'

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'exdi Cornigliano in sciopero, dalle 7.30 alle 11.30, con la protesta andata in scena a Genova, dopo l'incontro convocato giovedì a Roma dal ministro del made in Italy, Adolfo Urso, ma ...

Lo Stato ha annunciato che metterà un miliardo sull'ex, noi pensiamo che quel miliardo possa servire per cambiare in maniera profonda le condizioni di gestione degli stabilimenti". "Ora - ...Il braccio di ferro nasce sulla revoca di commesse a 145 ditte di appalti collegate alle imprese Exdove operano circa 2mila lavoratori. Sul piatto anche il miliardo di euro, sancito con il Dl ...«Ora - aggiungono il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Nicola Appice, responsabile rsu Fim Cisl - aspettiamo veramente che lo Stato prenda in mano la gestione garantendo una pre ...E’ iniziato lo sciopero dei lavoratori diretti di Acciaierie d’Italia, dell’appalto e di Ilva in As indetto dai sindacati. Le organizzazioni sindacali hanno spiegato che la mobilitazione è stata organ ...