Inghilterra - Iran diretta | ora LIVE la partita di oggi

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di, prima partita del Gruppo B della fase a gironi del Mondiale in Qatar 2022. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra. La Repubblica islamica non ha mai ...L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'. Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'di ...Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Inghilterra-Iran, prima partita del Gruppo B della fase a gironi del Mondiale in Qatar 2022. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra ...Gara d'esordio nel gruppo A per l'Inghilterra vice campione d'Europa. Saka nel tridente con Kane e Sterling per Southgate. Foden parte della panchina. L'Iran di Queiroz risponde col 4-3-3 col tridente ...