Incidenti in montagna | 2022 ' annus horribilis' | 9 morti in Abruzzo

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'Aquila - Ilsarà ricordato, pur mancando ancora oltre un mese alla fine dell'anno, come un '' per leinregistrate in: nove le persone decedute quest'anno, di cui sette a causa di. Si tratta di un numero che raddoppia la media dei decessi inregistrati negli ultimi dieci anni, e supera di una unità il 2019, quando fu registrato il peggior numero di decessi. La prima morte registrata quest'anno risale al 2 aprile scorso ed è quella dell'alpino Danilo Lesti, 34 anni, originario del Teramano - esperto die ufficiale in servizio a Vipiteno - morto durante le sue vacanze ina causa di una caduta nel corso di una arrampicata sul Monte Piselli. ...

Quattroinnel giro di poche ore e avvenuti in quattro località diverse. Le vittime sono tre uomini e una donna . Mariacristina Masocco muore davanti agli amici . Domenico Briganti scivola ...Briganti, come si vede anche dalla sua pagina Facebook, era un appassionato di: studi al Politecnico come ingegnere strutturista, lavorava per una società di Monza.Scopriamo cosa accadrà nell'episodio della soap Terra Amara che andrà in onda martedì 22 novembre su Canale 5: grandi novità nelle trame!Quattro incidenti in montagna nel giro di poche ore e avvenuti in quattro località diverse. Le vittime sono tre uomini e una donna. Mariacristina Masocco muore davanti agli amiciDomenico Briganti sciv ...