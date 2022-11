Ibra conduttore a Striscia la notizia | il commosso ricordo di Raiola

Lunedì 21 novembre Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista a Striscia la notizia. Ha formato il "tridente d'attacco" del tg satirico di Antonio Ricci, assieme ai conduttori Sergio Friscia e Roberto ...... in onda su Canale 5 alle 20:35, arriva und'eccezione: Zlatan Ibrahimovic . Il campione ... Auguri social per- Il 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic ha compiuto 41 anni ed è stato ...L'attaccante svedese ha condotto il tg satirico di Antonio Ricci insieme a Roberto Lipari e Sergio Friscia Lunedì 21 novembre Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista a Striscia la notizia. Ha formato ...Conduttore d’eccezione questa sera a Striscia la Notizia. Zlatan Ibrahimovic condurrà per una sera il tg satirico in compagnia dei due palermitano Sergio Friscia e Roberto Lipari. Proprio quest’ultimo ...