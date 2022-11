(Di lunedì 21 novembre 2022) Proseguono i festeggiamenti per la Gelateria, che nel 2022 ha spento ben 90 candeline. Fiore all’occhiello diche grazie al "Buontalenti" è diventata ambasciatrice delartigianale d’eccellenza anche all’estero, la gelateriaha deciso di partecipare al Mig -delL'articolo proviene daPost.

Dalla Maison Samadi, con i suoi cioccolatini che si basano su una tradizione di famiglia dal 1872, alle rinomatissime torte di Peggy Porschen, al gelato, nato nel 1932 a, uno dei ..."La storia di- spiega Alice Gruni, Head of Business Development - inizia nel 1932 vicino allo stadio di Campo di Marte adove Idilioaprì il suo punto vendita. Alla fine ... Firenze, Badiani e Cibreo insieme per vincere alla Mostra Internazionale del Gelato Proseguono i festeggiamenti per la Gelateria Badiani, che nel 2022 ha spento ben 90 candeline. Fiore all’occhiello di Firenze che grazie al "Buontalenti" è diventata ambasciatrice del gelato artigiana ...Primo incontro pubblico sul progetto, 18 tavoli di confronto tra tecnici e cittadini: «Per quanto avremo le ruspe sotto casa» ...