Energia | Pichetto | «Nessun problema per questo inverno | preoccupa il 2023» E propone un price cap nazionale sulle rinnovabili

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un quadro sul futuro energetico dell’Italia dei prossimi anni. Lo ha tratteggiato GilbertoFratin, oggi 21 novembre, a Milano: «Lezioni – sul reperimento energetico – sono forti, non tanto perche dovremmo riuscire a superare, ma sicuramente per il». L’esponente di Forza Italia, che da viceministro dello Sviluppo economico è passato a guidare il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del governo Meloni, ha spiegato che il venir meno delle forniture russe comporterà, anche per la prossima estate, un lavoro su riserve e stoccaggi di gas. A margine dell’evento Direzione Nord, al Palazzo delle Stelline, ha ribadito che l’Italia non ce la farà mai ad approvvigionarsi da sola, internamente: «Noi non abbiamo tutta questa disponibilità, siamo un Paese che ...

... andremo a definire in settimana nel Consiglio Europeo dell''. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GilbertoFratin, a margine di un incontro. '..."Significa mettere un tetto al prezzo dell'da fonti rinnovabili, che naturalmente non hanno ... In chiusura,Fratin ha fatto anche un bilancio di quanto deciso alla Cop27 di Sharm el - ...Possibile la presentazione di un decreto fiscale collegato. Salvini da Giorgetti per fare il punto. Pichetto: "Porteremo in Cdm un price cap per le ...E' quanto ha annunciato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. "Nel 2021 ci siamo fermati a 1,5 Gw, quest'anno dovremmo arrivare a 8 o 9, ma dal 2023 dobbiamo ...