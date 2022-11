(Di lunedì 21 novembre 2022) Di certo gli automobilisti in fila non si immaginavano il motivo dell’ennesimo rallentamento. Ormai abituati agli incidenti e ai cantieri, anche ieri – domenica 20 novembre – procedevano rassegnati in direzione Pomezia/Latina a passo d’uomo. Eppure, controllando sui vari applicativi, nessun incidente veniva segnalato, così come nessun lavoro in corso, essendo un giorno festivo. Ma la ragione del traffico si è svelata poco prima di Castel Romano, all’apparire di un’oca che percorreva la strada statale 148 al passo più veloce possibile per un. FattoriaLa sorpresa, per gli automobilisti, è stata tanta. Ormaisi è visto di tutto: ci sono statiscappati che hanno corsostrada, ma anche placide ...

Il Corriere della Città

Un sentiero che, come poté constatareaccurato sopralluogo l'ingegnere Benedetto Lopez Suarez , ispettore dell'amministrazione generale dei Ponti e Strade, " era transitabile cone some ...Sul fronte prettamente sportivo i duepiù attesi, Carlomagno d'Esi e Clarissa, si sono ... Il Ghirlandina ora chiude i battenti30 giornate di corse, fra diurne e notturne e dà appuntamento ... Dopo i cavalli e le pecore sulla Pontina arriva… l’oca: lunghe code per non investire il pennuto Il loro habitat è il Parco dell’Aveto, ma si spingono a ridosso dei paesi. Un’attrattiva per i turisti, un pericolo per residenti e per gli agricoltori. L’ok ...ANCONA - Non si placa lo sciame sismico che da settimne sta attanagliando le Marche, in particolare la zona nord della regione a cavallo delle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Dopo le forti scosse ...