Cerchione | “Napoli sondaggio per Mazzocchi Iervolino vuole soldi e due giocatori”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilha sondato il terreno per Pasquale, esterno destro di difesa della Salernitana:chiede 15 milioni di euro e due. La società partenopea non ha particolari problemi di completamento della rosa, ma è chiaro che i sondaggi di mercato non si fermano. Anzi è proprio quando non c’è la necessità di comprare che si possono fare dei buoni affari. Lo scouting azzurro è sempre alla ricerca di nuovied ilsulla fascia destra di difesa potrebbe sistemare qualcosa. Di Lorenzo è inossidabile, ma è assolutamente chiaro che Zanoli non ha lo stesso spessore del suo compagno di reparto, anche perché di giovane età e con meno partite nelle gambe e nella testa. Ilpensa a: la richiesta di ...