Allerta meteo da Nord al Sud per piogge e temporali

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Il maltempo frusta l'Italia.daa sud e anche neve a partire dalle quote collinari. Sulle Alpi, nelle prossime 24-48 ore, è prevista un'abbondante coltre che potrebbe arrivare a toccare sui rilievi anche il metro. Mentre in Campania e Friuli è stata diramata l'arancione, in altre tra cui Emilia Romagna, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, l'è gialla. Stessa sorte per parte delle protezioni civili regionali i cui rispettivi team sono alle prese con l'osservazione degli scenari. Entrando nel dettaglio la protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso valido sull'intero territorio regionale peranche di forte intensita' valido dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. ...

C'è l'di livello arancione e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 22 novembre. E' quanto fa sapere in una ...In Sardegna scatta alle 15 di oggi l'diffusa dalla protezione civile regionale per piogge e temporali, attesi fino alle 12 di domani, martedi' 22 novembre. Le precipitazioni si ... Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59 di martedì 22/11/2022 Sarà un martedì di forte maltempo a causa di un profondo ciclone che attraverserà l’Italia. Possibili criticità idrogeologiche e allagamenti, specie al Nordest e lungo il versante tirrenico. E’ in arr ...PROCIDA – La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalla ...