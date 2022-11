?? Allenamento al Sanvitino | domani riposo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Seduta dimattutino, dedicata ad esercitazioni di forza fisica, per i rossoblù. Il gruppo di William Viali si è ritrovato sul prato delDelmorgine reso pesante dalla pioggia caduta in queste ore su Cosenza. Una partitella a tutto campo ha chiuso l’quotidiano.giornata di, si tornerà in campo martedì pomeriggio per iniziare la settimana che condurrà alla trasferta di Cittadella. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Cosenza Calcio

Domani giornata di riposo, si tornerà in campo martedì pomeriggio per iniziare la settimana che condurrà alla trasferta di Cittadella Seduta di allenamento mattutino, dedicata ad esercitazioni di forz ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...