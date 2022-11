Un morto sulle strade ogni tre ore Mattarella | Prezzo intollerabile

Leggi su agi

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - "italiane muoiono 8 persone al giorno, unatre ore. Una strage silenziosa che va fermata conmezzo". Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, l'Associazione amici sostenitori polizia stradale, alla vigilia della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada raccomanda in un colloquio con l'AGI di "non farne una ricorrenza e basta, quasi un rituale, un catalogo di buone intenzioni che lascia le cose come stanno". "L'elevato numero di persone che perdono la vita o che rimangono gravemente feritenostrecostituisce una sofferenza sociale inaccettabile. Le vittime del traffico stradale sono unche la comunità non può tollerare. Se si considerano le vite stroncate e le lesioni gravi riportate da ciclisti, ...