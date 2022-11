Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | Inghilterra si inginocchierà

(Di domenica 20 novembre 2022) Il ct dell’Gareth Southgate ha confermato che i suoi giocatori si inginocchieranno aidi. La Nazionale dei Tre Leoni ha compiuto il gesto contro il razzismo e le discriminazioni in 33 partite consecutive dopo il ritorno del calcio dopo la chiusura del Covid-19. L’non si è inginocchiata nelle partite di settembre, ma compirà il gesto nell’esordio del Gruppo B contro l’Iran e anche in altre sfide aiin. “Abbiamo discusso se metterci in ginocchio”, ha detto Southgate. “Riteniamo che dovremmo. Capiamo in Premier League che i club hanno deciso di farlo solo per determinate partite, grandi occasioni. Riteniamo che questo Mondiale sia un palcoscenico più grande e pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il ...

Il Sole 24 ORE

Ancora bombe nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Ucraina e d'Europa e da mesi occupata dalle forze russe. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha ...E, quel che più è preoccupante, che nelledue partite contro Pergolettese e Virtus Verona ... tutte ledi trento - calcio trento - serie - c Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "... Ucraina, ultime notizie. Allarme Aiea per i raid a Zaporizhzhia. Procuratore di Kiev: 8.300 civili ... In vista dell'inizio del Mondiale 2022 in Qatar, i due argentini della Juventus Leandro Paredes e Angel Di Maria sono stati protagonisti di un'intervista doppia sul canale TikTok della società ...Nel finale c’è spazio per l’esordio di Miretti. L’ultima occasione però è di Chiesa: all’82’ Zaniolo sfonda sulla sinistra e scarica per lo juventino che spreca un rigore in movimento calciando alto. ...