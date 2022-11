SuperLega 2022 23 | successo esterno in rimonta per Modena | Taranto sconfitto in quattro set

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Termina 1-3 (25-22 23-25 20-25 19-25)il match tra Gioiella Prismae Valsa Group, incontro valevole per l’ottava giornata di/23. Un’ottima vittoria per, che permette agli ospiti di salire al terzo posto in classifica con 14punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita si rivela più difficile del previsto per gli ospiti, per merito di una grande partenza da parte dei padroni di casa nel primo set.infatti chiude la prima frazione sul punteggio di 25-22, con un ottimo Stefani al servizio e un buon Loepky in attacco.però fa valere la sua superiorità, trascinata dal solito Ngapeth e rimette le cose a posto vincendo il secondo e terzo set. L’ultimo parziale è quasi una formalità, con un netto calo di ...