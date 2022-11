Sul clima ancora un fallimento C' è l' intesa | ma è sul quasi niente - Cronaca - quotidiano net

Alla Cop27 per il riscaldamento globale raggiunto solo un accordo di facciata, le differenze restano ...... ma senza nuove ambizioni per la riduzione dei gas Anche l'Unione europea ha dichiarato di essere "delusa" dalla mancanza di ambizione sulla riduzione delle emissioni nell'accordo...SHARM EL-SHEIKH, 20 NOV - L'assemblea plenaria della Cop27 di Sharm el-Sheikh ha deciso l'istituzione di un fondo per i ristori delle perdite e dei danni del cambiamento climatico. Un Comitato transit ...«Non stanchiamoci di adoperarci per la drammatica urgenza del cambiamento climatico. Mettiamo in atto scelte concrete e lungimiranti, pensando alle giovani generazioni prima che sia ...