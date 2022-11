Slalom di Levi | Shiffrin la più veloce nella prima manche

(Di domenica 20 novembre 2022) Sull'onda del successo di ieri Mikaelaè di nuovo la piùdellodi, in Finlandia. Sarà una secondatiratissima, con altre tre atlete in una ...

Sull'onda del successo di ieri Mikaela Shiffrin è di nuovo la più veloce nella prima manche dellodi, in Finlandia. Sarà una seconda manche tiratissima, con altre tre atlete in una manciata di centesimi: come ieri Lena Duerr è stata la migliore sul muro e si è fermata a soli 7/100 ...Slalomiste ancora impegnate aper il secondo appuntamento della Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino . Tutte a caccia di Mikaela Shriffin , che dopo il successo di ieri vuole concedersi il bis in questo fine ...L'americana, nel bis di Coppa del Mondo, ha preceduto la tedesca Duerr LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - E' stata Mikaela Shiffrin la più veloce ...Mikaela Shiffrin, dopo la vittoria di ieri, si conferma anche oggi l'atleta da battere. La statunitense è al comando della prima manche del secondo slalom in due giorni sulla pista Black Levi. La clas ...