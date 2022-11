Qatar 2022 | al via i mondiali di calcio tra spese record e polemiche

Leggi su agi

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - È iniziata allo stadio Al-Bayt International di Al Kahwr la cerimonia di inaugurazione del mondiale. In attesa della gara inaugurale-Ecuador, in campo Morgan Freeman a rappresentare il mondo occidentale, oltre al corpo di ballo e musicistiioti, la musica delle edizioni passate (Waka Waka, storica sigla del mondiale sudafricano del 2010), le mascotte di tutte le edizioni, tra cui 'Ciao', mascotte di Italia '90. E anche un po' d'Italia con gli sbandieratori del Palio di Niballo, la rievocazione storica caratteristica della città di Faenza. Head over to FIFA+ to know more https://t.co/itIUjsJHzL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20,Fa la sua entrata in campo, volando sul capo Kjalifa International, sulle note di 'Dreamers' suonata dalla band sudcoerana ...