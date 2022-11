Proiezioni pessime | verso la catastrofe | meteo | Mario Giuliacci-choc

(Di domenica 20 novembre 2022) Il punto-lo fa come sempre, che ragiona sugli scenari atmosferici che riguardano l'Italia. "Ecco, ci risiamo: nuovo periodo con piogge e nevicate. Basterà ad alleviare la siccità?", s'interroga sul suo sito personale.poi ricorda come "Il 2022 è stato un anno orribile dal punto di vistaclimatico: dapprima un Inverno troppo secco e mite; poi una Primavera che non ha portato i fronti e le piogge sperate. Successivamente, la terribile Estate, assai simile alla tremenda 2003, secchissima e bollente". E ora, l'autunno, con un ottobre in cui ha piovuto pochissimo. Contro la siccità, fari puntati su novembre, mese in cui neve e pioggia sono previsti in abbondanza. Senz'altro un'ottima notizia, ma basteranno? Oppure è solo una goccia nel mare", si interroga ...

