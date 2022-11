Mezzo in fiamme sull’A16 | chiuso tratto tra Avellino Ovest ed Est

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa di unche ha preso fuoco all’altezza del km 49, è stato temporaneamente– sulla autostrada A16 Napoli-Canosa – ilcompreso traEst in direzione Canosa. Sono in corso le operazioni di spegnimento delda parte dai vigili del fuoco oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Canosa. Agli utenti in viaggio verso Canosa, si consiglia anticipare l’uscita di Baiano, percorrere la ...

anteprima24.it

Bicchierevuoto, anche perché se non si riducono ancora le emissioni la situazione potrebbe andare fuori ... Invece di un cespuglio in, ci troviamo di fronte a un pianeta in".Un cittadino di passaggio, verso le 21, aveva notato il fumo che saliva al cielo inad una ... Marito ascoltato e non indagato Dopo l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere ledell'... Mezzo in fiamme su A16, chiuso tratto tra Avellino Ovest ed Est Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio. Il duro sfogo del presidente del Consorzio forestale Pizzo Badile ...Non si placano le proteste in Iran. Alcuni manifestanti hanno dato alle fiamme la casa natale del padre della rivoluzione, ...