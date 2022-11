L’accordo raggiunto alla Cop27 secondo molti non è sufficiente

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) I Paesi che hanno partecipato, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, hanno trovato un accordo: hanno deciso di istituire un fondo di compensazione con cui i Paesi ricchi aiuteranno quelli che più poveri e che subiscono di più le conseguenze del cambiamento climatico. Si tratta del cosiddetto Loss and damage fund, cioè fondo per perdite e danni. Laavrebbe dovuto concludersi venerdì 18 novembre ma i negoziati sono continuati anche sabato eè statodomenica mattina. Cosa prevede il Loss and damage fund? L’ideabase delè che siano i Paesi che inquinano di più a risarcire gli altri. I Paesi che stanno investendo ora per lo sviluppo delle proprie attività produttive non possono beneficiare delle ...