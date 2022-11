Iran | proteste si allargano e nel mirino dei pasdaran sono i curdi 26 vittime a Mahabad

(Di domenica 20 novembre 2022) Leche ormai da 65 giorni scuotono l'dopo la morte di Masha Amini si stanno trasformando in una vera guerra civile. Almeno nelle zone curde da cui per altro Masha Amini proveniva. Queste ...

Leche ormai da 65 giorni scuotono l'dopo la morte di Masha Amini si stanno trasformando in una vera guerra civile. Almeno nelle zone curde da cui per altro Masha Amini proveniva. Queste ...Per bloccare la svolta armata delleinscoppiate il 17 settembre scorso dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre a seguito dell'arresto eseguito ...Lunedì 21 novembre alle 14:00 l’Iran giocherà la sua prima partita ai Mondiali del Qatar. La squadra non ha ancora deciso se intonerà l’inno nazionale o se tacerà, in segno di protesta. Perché c’è un’ ...Il corpo paramilitare khomeinsta e le Guardie della rivoluzione sono entrate nelle zone da cui proveniva Masha Amini. I turchi hanno invece bombardato i curdi nel nord della Siria, con l'accusa di ess ...