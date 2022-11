Il catenaccio non è nato in Italia | il record di longevità non è di Ferguson

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) FORSE NON TUTTI SANNO CHE… (curiosità e primati nel mondo del calcio). L’allere professionista che detiene ildi “” alla guida di una sola squadra non è, come molti erroneamente pensano, Sir Alexcon il Manchester United, bensì il francese Guy Roux che ha guidato i transalpini dell’Auxerre ininterrottamente dalla stagione 1961/62 a quella 1999/2000 e, successivamente, dal 2001/2002 al 2004/2005, per un totale complessivo di oltre quindicimila giorni e quarantatré stagioni (di cui trentanove consecutive!), durante le quali ha collezio, in tutte le competizioni, la bellezza di 1631 panchine con uno score personale di 738 vittorie, 430 pareggi e 463 sconfitte, vincendo un campiofrancese nella stagione 1995/96, quattro volte la Coppa di Francia (1994, ...