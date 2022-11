Traffico Roma del 19-11-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovate il primo appuntamento della giornata per situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale Tuttavia la polizia locale segnala alla chiusura aldi via Gregorio VII causa di un incidente avvenuto all’altezza di Bergamo Cardinale Agostino galamini in direzione Piazza Pio XI ilè deviato sulla corsia preferenziale altro incidente in via Tuscolana in prossimità di via del Quadraro Vi ricordo che questa mattina dalle 10:30 alle 13:30 un corteo da Piazza della Repubblica sfilerà lungo via delle Terme di Diocleziano via Amendola via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore È ancora in via Merulana è in via dello Statuto per arrivare a Piazza Vittorio Emanuele la chiusura delle strade comporterà quindi La deviazione dele dei mezzi di trasporto pubblico ...