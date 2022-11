Tra percezione e illusione | i giochi dell’arte in mostra a Padova

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) È spesso un miraggio, o per l’appunto una mera, quella di poter cogliere lontano dai grandi centri – che in Italia erano Milano e Roma e oggi è in pratica solo Milano e, nei giorni pazzi di inaugurazione della Biennale, anche Venezia – delle mostre o esposizioni che dir si voglia, capaci di superare i confini comunali per offrire uno sguardo innovativo o quanto meno inedito. Al meglio, di solito, si mettono in gioco anniversari locali che ammontano a qualche centinaia di anni per rimettere a lustro patrimoni di sicuro valore, anche se spesso la lucidatura appare come un eccesso di cipria sul naso di un’attrice da cinema muto ormai fuori epoca. Sorprende invece positivamente laL’occhio in gioco, che cogliendo l’occasione degli ottocento anni dalla fondazione dell’Università, presenta acon originalità e con ...