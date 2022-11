Pd e Dei Goti | “Sant’Agata de’ Goti abbandonata e dimenticata“

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non è il titolo di un film o di qualche nostalgica esternazione legata alle bellezze culturali di una volta. È l’ennesima brutta pagina da appendere nell’albo pretorio della Città dide’, sezione inadeguati!” Ieri, presso la sala convegni del MANSC (Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino) in Montesarchio, si è tenuta la presentazione del fumetto “Il ratto d’Europa. L’indagine che riportò a casa il magnifico vaso di Assteas” a cura di Roberto Lai, già luogotenente dei carabinieri del nucleo tutela TPC, edito negli Annali dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, in cui si raccontano le vicissitudini del rientro in Italia del celebre vaso. Tale evento è stato promosso attraverso i canali istituzionali del MANSC e dalle diverse testate giornalistiche. Al tavolo istituzionale, ...