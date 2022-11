LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | via alla FP3! Ferrari deve risolvere il problema del degrado

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Semplice insttion lap per le due Aston Martin che poi rientrano in pista, cambiando le gomme: dalle hard alle medie. 11.31 In pista le due Aston Martin di Stroll e Vettel con le gomme dure. 11.30 SI COMINCIA CON LA!! 11.29 Si girerà in condizioni diurne: 46°C sul tracciato e 31°C sull’asfalto. E’ chiaro che poi nelle qualifiche, in una sessione notturna, la pista sarà più fredda e la messa a punto potrebbe mutare. 11.28, dunque, in cerca di efficienza, ma attenzione aldeldelle gomme nel t-3. 11.27 Nella mattina di oggi scelte d’assetto opposte tra Mercedes e: la Stella a tre punte ha deciso di caricare dal punto di vista aerodinamico la vettura, mentre la Rossa ...

Alpine sembra invece la quarta forza in campo ad Dhabi, quindi Fernando Alonso ed Esteban Ocon possono ambire alla qualificazione in Q3 per aiutare il team francese nel confronto con McLaren per ...Vanno in scena sul circuito di Yas Marina le ultime prove libere del 2022: seguile con la nostra diretta testuale ...