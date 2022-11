L' incontro di Papa Francesco con i cugini Nella e Armando

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI -, a bordo di una 500 bianca è arrivatopiazza di Portacomaro, in provincia di Asti. Dopo l'atterraggio nel campo sportivo e aver visitato la chiesetta della stazione, il Pontefice ha salutato due suoiBergoglio eBergoglio. Il bisnonno di quest'ultimo, 79 anni, era il fratello del bisnonno di. Migliaia le persone dietro le transenne, in attesa di un cenno di saluto del. Visibilmente emozionatiBergoglio., in sedia a rotelle, ammette di non aver incontrato il Pontefice ma di aver parlato con lui al telefono., invece a Roma lo ha aveva già incontrato e oggi, in lacrime, racconta la sua forte ...

