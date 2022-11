Juve | blitz per Fresneda | un gioiellino di Ronaldo

(Di sabato 19 novembre 2022) In Spagna si è parlato di undellantus per Ivan, 18enne del Valladolid del presidente. E in lista resiste...

Calciomercato Juventus, l'intreccio con Lukaku non può non essere preso in considerazione: assalto immediato. La sosta per i Mondiali rappresenterà un buon viatico per gli addetti ai lavori, che ..., contatti, sondaggi. L'obiettivo per gennaio della Juventus resta lo stesso (il laterale destro), ma il casting prosegue e la lista si allarga: spuntano anche Thomas Meunier del Borussia ...Blitz, contatti, sondaggi. L’obiettivo per gennaio della Juventus resta lo stesso (il laterale destro), ma il casting prosegue e la lista si allarga: spuntano anche Thomas Meunier del Borussia ...Vedi anche juventus Juve, assalto a Vicario: prenotarlo a gennaio per battere la concorrenza Ma non è tutto qui. Dalla Spagna, infatti, nei giorni scorsi sono trapelate alcune indiscrezioni su un ...