Gruppo D | vincere il secondo Mondiale per Mbappé sarebbe un’impresa alla Pelé

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 novembre 2022) Tutto è pronto per il fischio d’inizio per la 22esima edizione dei Mondiali di calcio che prenderà il via il 20 novembre con la partita inaugurale tra Qatar-Ecuador Questa sarà l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di sole 32 nazionali, poiché dal 2026 ilverrà esteso a 48 squadre. Per la prima volta nella storia dei mondiali, la competizione non si disputerà nei mesi di giugno e luglio come è avvenuto tradizionalmente ma in quelli di novembre e dicembre, mentre sono in corso i campionati nazionali. La partita inaugurale dei Mondiali 2022 sarà Qatar-Ecuador che si disputerà all’Al Bayt Stadium, alle ore 17 italiane. Tutte le 64 partite saranno trasmesse, in esclusiva, dRai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro. Con Qatar 2022 alle porte andiamo ad analizzare ilD che comprende Francia, ...