Contro i suicidi non nuove carceri ma applicare le misure alternative

Altalex

Leggo su "Avvenire" del 15 novembre un'intervista a uno dei responsabili dei sindacati della Polizia Penitenziaria che propone, come prima "ricetta"il dramma suicidario di questo 2022, la ...... nel Paese sono morti più di 6.500 lavoratori migranti, per lo più pero folgorati dal ... In sempre più paesi ormai stanno prendendo vita iniziative di boicottaggiola Coppa del mondo e ... La prevenzione dei suicidi in carcere - Podcast Sono cappellano del carcere di Busto Arsizio e fondatore della cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele”. La scorsa estate mi sono fatto portavoce del dramma nelle celle, avviando la ...Nuovi attacchi russi contro centrali energetiche e altri obiettivi in tutto il paese mentre un tribunale olandese condanna due cittadini russi e un ucraino per l’abbattimento del volo della Malaysia A ...