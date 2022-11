Arbitro somalo arrivato da migrante debutta in Inter-Atalanta U17

"In bocca al lupo a Saiyd Ali Hussein per il suo esordio". Il Presidente federale Gabriele Gravina rivolge il suo augurio al giovane, che domenica alle ore 14.30 esordirà in una gara italiana, Inter - Atalanta Under 17, in programma al Centro Sportivo Giacinto Facchetti. Gravina, nei giorni scorsi, aveva annunciato ...Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha voluto rivolgere un augurio al giovaneSaiyd Ali Hussein. Il giovane fischietto, domenica alle ore 14.30, esordirà in una gara italiana, Inter - Atalanta Under 17, in programma al Centro Sportivo Giacinto Facchetti. Ecco ...Ecco i complimenti ed i messaggi di auguri per il giovane direttore di gara, questa domenica arbitrerà il derby tra nerazzurri “In bocca al lupo a Saiyd Ali Hussein per il suo esordio”. Il Presidente ...Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha voluto rivolgere un augurio al giovane arbitro somalo Saiyd Ali Hussein.