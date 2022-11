Antartide | al via la campagna estiva 2022-23

(Di sabato 19 novembre 2022) – Con l’arrivo del primo gruppo di tecnici della nuova spedizione, inizia la 19ma missionedel Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), nella base italo-francese Concordia (nella foto) e si conclude il lungo periodo di isolamento per i 13 invernanti della 18° missione invernale, durata circa 12 mesi da novembre a novembre. Un anno impegnativo durante il quale i ricercatori hanno portato avanti attività di ricerca e di manutenzione della base, rimasta irraggiungibile per nove mesi a causa di temperature esterne fino a -80°C. Il PNRA è finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) e gestito da ENEA per la pianificazione logistica e dal Cnr per la programmazione scientifica. Fino al prossimo febbraio 45 ricercatori (27 italiani e 18 francesi) si avvicenderanno nella stazione a oltre 3 mila metri sul plateau antartico ...

