AEW | Enorme incasso al botteghino per Full Gear | Tony Khan esulta su Twitter

(Di sabato 19 novembre 2022) In vista dell’evento AEW2022 di stasera, il presidente e amministratore delegato dell’AEWha annunciato che l’ha ufficialmente superato il milione di dollari. Questo è il quarto pay-per-view AEW ad aver superato il milione di dollari diper il pubblico dal vivo.ha scritto: “Il ppv AEWdi stasera ha ufficialmente superato il milione di dollari di! È la prima volta cheha superato il milione di dollari disui biglietti! Quello di stasera è il 4° ppv consecutivo della AEW che supera il milione di dollari di, il 5° evento in totale nel 2022 (compreso AEW Grand ...

Asiatica Film Mediale

Al suo postò subentrò Carry Silkin, grazie al quale la ROH fece unpasso di qualità, ... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan Gresham,...... ringraziando fan e addetti ai lavori per l'apprezzamento dimostrato nei suoi confronti ... da Corey Graves a Wade Barrett, superstar, commentatori e anche alteti dellasi sono uniti all'... Thunder Rosa fa un'enorme promessa ai fan di AEW mentre si riabilita Undicesimo mese in crescita a doppia cifra. Ma la corsa del prezzo gas affonda la bilancia commerciale e il rosso nei nove mesi sale a 31 miliardi ...Di seguito vi lasciamo le parole del sito: “La star dell'AEW Abadon si è infortunat* mentre lottava nel ... “Abadon è una gimmick davvero inquietante e ha firmato con noi e sarà una forza enorme nella ...