Una Lagarde Bce “morbida” sul rialzo dei tassi spinge le borse Atteso un ritocco dello 0 | 5% a dicembre

(Di venerdì 18 novembre 2022) Decisodeisul mercato dei titoli di Stato europei dopo che la presidente della Banca centrale europea Christineha annunciato che “è ora di ridurre il portafoglio di bond” della Bce. Il il rendimento del btp decennale è salito di oltre dieci punti base al 4,03% dopo due giornate passate sotto la soglia del 4%. Lo spread con il bund tedesco, per il contemporaneodel tasso anche del prodotto di Berlino, resta abbastanza stabile sui 194 punti base. Con l’economia dell’area euro entrata in una nuova fase di alta inflazione, “è opportuno che il bilancio, in modo misurato e prevedibile, sia normalizzato”, ha affermatoal Congresso bancario europeo riferendosi ai titoli acquisiti durante nell’ambito del programma di quantitative easing.. La ...

... doposerie di rialzi di 75 punti base, e vedono la riduzione del patrimonio obbligazionario, nota anche come quantitative tightening, a partire dalla prima metà del 2023.: "È tempo di ...... anche a rischio direcessione in Eurozona,ha annunciato che Francoforte metterà in campo la riduzione del proprio bilancio. Pur conprogrammazione graduale, la Banca centrale ...L'inflazione troppo alta e rischi recessione in aumento secondo Lagarde Ancora una volta la presidente del board di Francoforte è tornata ad affare che l'inflazione nell'area dell'euro è troppo ...La Bce farà in modo che una fase di inflazione elevata non si ripercuota sulle aspettative di inflazione, permettendo a un’inflazione troppo alta di radicarsi, assicura Lagarde. «Abbiamo agito con ...