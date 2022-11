Sci alpino | startlist slalom Levi 19 novembre | orari | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sabato 19(ore 10.00 e ore 13.00) andrà in scena lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di scifemminile. Dopo i tanti rinvii delle ultime settimane, finalmente inizia la stagione sulla neve e si preannuncia grande spettacolo tra i pali stretti in Finlandia. Si rinnova la superlativa sfida tra la statunitense Mikaela Shiffrin (pettorale numero 6) e la slovacca Petra Vlhova (numero 5). Ad aprire le danze sarà la tedesca Lena Duerr, seguita dalle svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin, poi toccherà alla slovena Ana Bucik. Da seguire con attenzione anche l’austriaca Katharina Liensberger (numero 7), le svedesi Sara Hector (11) e Anna Swenn Larsson (12). Ci saranno quattroin, tutte fuori dalle prime trenta: Lara Della ...

Rebecca Maestroni, atleta die campionessa under 15 di Special Olympics, nata con la sindrome della monosomia 18p, che oltre a rappresentare Milano Cortina 2026 è stata scelta anche come ...Anche la nazionale femminile diha scelto le piste del Friuli In attesa della neve, tutto è pronto in Friuli per accogliere il turismo invernal e: impianti e piste daapriranno infatti l'8 dicembre . Una stagione che ...La start list, le italiane in gara e i pettorali di partenza dello slalom femminile di Levi, seconda gara stagionale della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo il gigante cancellato a Soelden ...17/11/2022 | 13:55 ROMA - La sfida che chiude il programma della fase a gironi dell’Atp Finals di Torino decreterà chi tra Stefanos Tsitsipas, reduce dal successo in tre sofferti set contro Danil ...