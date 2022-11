Luigi Di Maio potrebbe ottenere un incarico prestigioso dall’UE | ecco di cosa si tratta

(Di venerdì 18 novembre 2022)Diun. Il nuovoarrivare a breve L’ex ministro degli Esteri,Di, è risultato essere il miglior candidato nella quaterna presentata a Bruxelles per ricoprire un importante. Il rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, in una nota ha indicato che “sulla base delle prestazioni” fornite dai candidati “si raccomanda di nominare il sig.Di” come inviato speciale dell’Unione Europea nel Golfo. L’indicazione giunge dopo una fitta serie di colloqui e di interviste per stabilire le qualità dei singoli candidati. Non si ...

Per " Gigino d'Arabia " - come qualcuno lo ha già ironicamente ribattezzato in prospettiva - è quasi fatta. Ormai mancherebbe solo l'ufficialità. L'ex ministro degli EsteriDiè stato infatti indicato come il miglior candidato in lizza per il ruolo di inviato speciale eropeo nel Golfo Persico. A esprimere la propria preferenza sull'ex esponente pentastellato è ...Diè stato indicato dal panel dei tecnici Ue come miglior candidato al ruolo di Inviato Speciale europeo nel Golfo Persico. La decisione di nominare l'ex ministro degli Esteri, spiega un ...Luigi Di Maio era diventato così un disoccupato di lusso. Ma ora le cose potrebbero cambiare. E non di poco. L’ex leader del Movimento 5 Stelle sarà l’inviato speciale dell’Unione Europea nel Golfo ...Ormai mancherebbe solo l'ufficialità. L'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato infatti indicato come il miglior candidato in lizza per il ruolo di inviato speciale eropeo nel Golfo Persico. A ...