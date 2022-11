LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | caos Binotto | lo sfogo di Alesi Leclerc pessimista | “Avversari distanti”

The aerial display makesDhabi a special event, which will be enjoyed by more than85,000 fansat Yas Marina Circuit, with millions of viewers watching worldwide. Etihad Airways' Captain ...... jewlery and home décor, ashow of Lebanese artisans at work, and a display of projects and ... The postDhabi Music Arts Foundation Supports The Creative Nation 961 Event Between November 21 - ...Era nell'aria, adesso è ufficiale: la Lega Serie A ha deciso di aprire una nuova sede ad Abu Dhabi, dopo l’apertura degli uffici a New York. L'ad De Siervo ha spiegato la decisione: "Siamo molto ...Si scaldano i motori, monoposto pronte per le ultime FP2 del 2022: segui la cronaca LIVE delle Prove Libere 2 del GP di Abu Dhabi. Fonte: @F1inGenerale – I risultati delle FP2 di Abu Dhabi [ LIVE ...