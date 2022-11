La scalata di Calzona un professionista che si è formato sui campi minori

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Da Cessaniti con furore: Francescoct della Slovacchia Parafrasando un titolo celebre del mai abbastanza rimpianto Bruce Lee, siamo a raccontarvi della storia di Francesco. Ai più il nome non dirà molto visto che nel passato di Francesco non ha calcato palcoscenici calcistici importanti, toccando l’apice con 3 presenze in B in quel di Arezzo. La storia di Francesco parte da Cessaniti, paesino calabrese di 3.000 anime alle pendici del monte Poro, e che da qualche mese conoscono anche in Slovacchia. Già, perché la federazione slovacca ha deciso di affidare a Francescola guida della nazionale di calcio con un contratto fino a fine 2023 con rinnovo automatico in caso di qualificazione agli Europei tedeschi di giugno/luglio 2024., in carica da questo 9 luglio, avrà il compito di ...