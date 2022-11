Kim preoccupa Testato un missile balistico intercontinentale

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) La Corea del Nord ha lanciato un(in gergo tecnico Icbm) che è atterrato vicino alle acque giapponesi venerdì 18 novembre, nel suo secondo importante test di armi di questo mese che ha mostrato la potenziale capacità di lanciare attacchi in una vasta regione di mondo che arriva fino agli Stati Uniti. Considerando che Pyongyang non ha mai interrotto il proprio programma nucleare, e considerando le evoluzioni che nel corso degli anni ha raggiunto, questi attacchi potrebbero essere atomici. “La torrida serie di test”, come la definisce l’Associated Press, mira a far progredire l’arsenale del Nord e a ottenere maggiori concessioni in un’eventuale fase diplomatica — che appare ancora distante. È del tutto atteso che nel giro di breve tempo il satrapo Kim Jong-un ordini un test atomico — che sarebbe il ...