In mostra | - Donne e motori? Gioie e basta!

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sediciritratte accanto ad altrettante splendide vetture che hanno segnato la storia dell'Alfa Romeo. Sono le protagoniste die basta,fotografica appena inaugurata al Museo Fratelli Cozzi di Legnano (MI). L'idea. Il progetto si pone l'obiettivo di allontanare i luoghi comuni ancora oggi associati all'universo femminile, anche nell'ambito del rapporto con l'automobile. L'esposizione debutta non a caso a poca distanza dalla Giornata Internazionale per la lotta alla violenza contro le, che si celebra il 25 novembre. L'idea nasce per volontà dell'Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi e di Woman in Power, il movimento nato nel 2008 proprio per valorizzare ciò che lesono e fanno ogni giorno e che ha trovato nel Museo la ...