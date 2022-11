Gli ascolti del pomeriggio top e flop | vola Matano Benissimo Ore 14 Terra amara in calo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una giornata un po’ particolare quella di ieri ( e lo sarà anche quella di oggi a causa dello sciopero dei giornalisti in alcune delle sedi romane della rai). Glidel 17 novembre 2022 ci raccontano come stanno andando tutti i programmi in questo periodo, e facciamo un bilancio visto che dalla prossima settimana, per circa un mese, cambieranno un po’ tutti gli equilibri a causa del Mondiale, con le partite che saranno trasmesse sui Canali Rai. La vita in diretta ad esempio, certamente uno dei programmi più apprezzati della stagione ( ieri tocca quita 2,5 milioni di spettatori con il 23% di share) andrà in onda ma con un formato ridotto. Ne potrebbero quindi approfittare le altre reti, sarà tutto uno scoprirsi di dati in divenire dalla prossima settimana, che perchè bisognerà poi capire il reale interesse del pubblico per questi Mondiali che non vedranno l’Italia ...